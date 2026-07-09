В России объяснили сложность отражения атак дронов на НПЗ

Конструктор Кузякин: Дроны ВСУ летят 14 часов на высоте 70 метров и невидимы для ПВО

Атака украинских беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 2,5 тысячи километров от линии фронта, продемонстрировала качественно новый уровень угрозы, с которым не готовы столкнуться даже ведущие мировые державы. Об этом генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал в интервью программе «Мы в курсе» на «Царьград ТВ».

По его словам, современные дроны-дальнолеты развиваются быстрее смартфонов, а их низкая скорость и предельно малая высота полета делают их практически невидимыми для конвенциональных средств ПВО. Он добавил, что разработка таких дальнолетов ведется не на Украине, а в Великобритании, которая обеспечивает инженерными компетенциями и конструкторскими бюро ВСУ для нанесения ударов по российской территории.

Чем выше скорость, тем по квадрату выше сопротивление. Дроны летят медленно, что позволяет им достаточно увеличить радиус действия. А становятся незаметными они для средств ПВО, потому что высота их полета предельно низкая (до 70 метров). Чем ниже летит цель, тем сложнее ее обнаружить, скажем так, конвенциональными средствами ПВО

Дмитрий Кузякингенеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений

Эксперт отметил, что дроны противника используют спутниковую связь Starlink для управления в реальном времени, что позволяет менять маршрут и даже цели прямо в полете. При этом российские мобильные огневые группы физически не могут покрыть всю территорию страны из-за ее огромных размеров. Кузякин добавил, что БПЛА меняют свою начинку и принципы наведения буквально между волнами атак.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» раскрыл технологию обновленных украинских дронов-камикадзе FP-1, которые использовались при атаке на Омск. За счет увеличенного размаха и новой формы крыльев в беспилотниках смогло разместиться больше топлива, что позволяет преодолевать расстояния до 2,7-3,4 тысячи километров.