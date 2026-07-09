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Названы особенности дальнобойной версии украинского FP-1

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Дальнобойный дрон-камикадзе FP-1 ВСУ получил новое крыло

Дроны-камикадзе FP-1, которые ВСУ используют для налетов на объекты в России, получили новое крыло. Особенности обновленного аппарата назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как пишет канал, модернизированный FP-1 использовали для налета на Омск. Автор сравнил кадры нового аппарата с изображением прошлой модификации дрона. Внешне дальнобойный FP-1 отличается увеличенным размахом крыльев и их формой. В них могли разместить дополнительное топливо.

Дальность новой версии беспилотника оценивают в 2,7-3,4 тысячи километров. Прошлая модификация могла пролететь 1,6 тысячи километров. Аппарат без шасси запускают с катапульты. Дрон получил двигатель внутреннего сгорания.

Ранее в июле представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия начала массово применять реактивные дроны «Герань-4». Аппараты развивают скорость до 500 километров в час.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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