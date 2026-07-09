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«Роскосмос» оценил перспективы частных инвестиций в российский космос

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Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

«Роскосмос»: Частные инвестиции в космос России могут превысить 100 миллиардов рублей

Частные инвестиции в российскую ракетно-космическую отрасль к 2030 году могут превысить 100 миллиардов рублей. С такой оценкой на сессии Международного промышленного форума «Иннопром — 2026» выступил заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Григорий Максимов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что помимо какой-то альтруистической направленности, частники, которые приходят в это направление, понимают, как будет формироваться рынок, как он будет выглядеть и, соответственно, как эти доходы и расходы тем или иным способом вернутся в их бизнес-деятельность», — сказал руководитель.

По его словам, в 2026 году на предоставление доступа к снимкам дистанционного зондирования Земли органам власти выделено из бюджета пять миллиардов рублей.

Ранее госкорпорация сообщила, что международная система КОСПАС‑САРСАТ помогла спасти более 75 тысяч жизней.

В июне «Роскосмос» рассказал о грандиозных совместных планах с государствами БРИКС.

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