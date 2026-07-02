Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» рассказал о 75 тысячах спасенных жизней

308
0
0
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ.

«Роскосмос»: Система КОСПАС‑САРСАТ помогла спасти более 75 тысяч жизней

Международная система КОСПАС‑САРСАТ помогла спасти более 75 тысяч жизней. Об этом в своем Telegram-канале рассказал «Роскосмос».

Госкорпорация напомнила, что система обнаружения терпящих бедствие объектов КОСПАС‑САРСАТ основана на глобальной сети спутников, которые закрывают «слепые зоны» на планете и «помогают спасать людей в море, в небе и на суше».

Ключевым разработчиком бортовой и наземной аппаратуры госкомпания называет холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в «Роскосмос».

В июне РКС сообщили, что для новой российской системы связи планируется создать более 100 спутников.

В сентябре 2025 года холдинг рассказал, что российские метеорологические спутники «Метеор-М» смогут точнее проводить наблюдения за погодой и изменениями климата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 23:13
  • 16222
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"