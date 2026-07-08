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Российский БПК «Североморск» столкнулся с противодействием иностранных ВМС

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Командир Афанасьев: Корабль ВМФ России столкнулся с противодействием иностранных ВМС

Российский большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» вернулся из дальнего похода, в котором успешной выполнил все задачи несмотря на противодействие Военно-морских сил (ВМС) иностранных государств, заявил командир корабля Тарас Афанасьев. Его слова приводят РИА Новости.

Афанасьев сообщил, что БПК находился в походе более 212 суток.

«Несмотря на тяжелые условия похода, штормовое море, противодействие военно-морских сил иностранных государств, корабль выполнил все поставленные задачи с высоким качеством», — сказал командир.

В июне обозреватель американского издания 19FortyFive Стив Балестриери заметил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации можно считать совершенно новым кораблем.

В августе газета «Известия» со ссылкой на информированные источники сообщила, что завершение ремонта и модернизации БПК Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Чабаненко», запланированное на 2025 год, откладывается на неопределенный срок.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Проекты
пр. 1155
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