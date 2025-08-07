Войти
Кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

«Известия»: Завершение ремонта корабля ВМФ РФ «Адмирал Чабаненко» откладывается

Завершение ремонта и модернизации большого противолодочного корабля (БПК) Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Чабаненко», запланированное на 2025 год, откладывается на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает газета «Известия».

В настоящее время БПК, построенный во второй половине 1990-х годов, находится на 35-м судоремонтном заводе, где проходил ремонт тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенков, БПК может повторить судьбу авианосца. «Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже», — сказал аналитик, добавив, что все может иначе, поскольку, например, другой БПК — «Вице-адмирал Кулаков» — находился на ремонте двадцать лет.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин счел маловероятной консервацию «Адмирала Чабаненко». «Такие корабли сейчас нужны. Мы серьезная держава, и корабли морской и океанской зоны нам необходимы», — заявил эксперт.

В июле источники «Известий» сообщили, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2017 года находился на ремонте, в ближайшее время законсервируют.

