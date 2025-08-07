Без сдачи: БПК «Адмирал Чабаненко» не выйдет из ремонта в этом году

Есть вероятность, что корабль повторит судьбу «Адмирала Кузнецова», считают эксперты

Ремонт и модернизация большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» не будут завершены в этом году, как планировалось, сообщили источники «Известий». Точные сроки окончания работ и выхода БПК на испытания неизвестны. Корабль находится на судоремонтном заводе с 2014 года. Эксперты опасаются, что он может повторить судьбу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», ремонт которого проводился на том же предприятии, однако недавно было принято решение ремонтные работы прекратить и провести консервацию.

Как идет ремонт БПК «Адмирал Чабаненко»

Сроки ремонта большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» сдвигаются. По плану ремонт и модернизация должны были завершиться в 2025 году, однако этого не произойдет, рассказали «Известиям» несколько информированных источников. Точные сроки окончания работ и выхода БПК на испытания неизвестны, сообщили собеседники.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ремонтом и модернизацией корабля занимается 35-й судоремонтный завод. Это же предприятие вело работы по тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов». Ранее «Известия» сообщали, что ремонт крейсера приостановлен и в ближайшее время корабль будет законсервирован.

«Чабаненко» встал на ремонт в 2014 году. Изначально предполагалось, что работы займут несколько лет, однако затем сроки сдвигались. Планировалось значительно модернизировать корабль, в частности, установить на нем современное ракетное вооружение. В связи с этим БПК собирались переквалифицировать во фрегат.

Корабль был построен во второй половине 90-х, а разрабатывать проект начали еще в 80-е, и многие технологии утеряны, поэтому такие сложности, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Те, кто разрабатывали корабль, в лучшем случае уже на пенсии, добавил он.

— Не исключено, что «Чабаненко» может ждать судьба «Кузнецова», — пояснил эксперт. — Всё зависит от того, как флот решит. Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже. С другой стороны, есть пример БПК «Вице-адмирал Кулаков», который находился в ремонте два десятилетия. В итоге его отремонтировали, и он ходит по морям. Если модернизировать «Адмирал Чабаненко», это будет неплохой корабль. Всё равно в ближайшие годы крупных кораблей для Северного флота не ожидается. Поэтому лучше закончить его ремонт.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин считает консервацию «Чабаненко» маловероятной.

— Думаю, что он войдет в строй. В каком качестве, не знаю, возможно, в качестве фрегата, который получил все преимущества ракетного оружия, — пояснил он «Известиям». — Такие корабли сейчас нужны. Мы серьезная держава, и корабли морской и океанской зоны нам необходимы.

По мнению эксперта, проблемы с ремонтом ряда кораблей возникают из-за того, что в стране не хватает ремонтных мощностей. Кроме того, он не исключил, что консервация «Адмирала Кузнецова» позволит направить средства на завершение ремонта «Адмирала Чабаненко».

— К большому сожалению, 35-й судоремонтный завод, на котором проходит ремонт «Чабаненко», находится не в лучшем состоянии как по своим производственным возможностям, так и по управлению и кадрам, — рассказал «Известиям» сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Ильи Крамник. — Плюс есть объективная внешняя причина: у нас режут расходы на ряд флотских программ. И недофинансирование, и не самое лучшее состояние завода приводят к тому, что сначала ремонт затянулся до совершенно неприличных сроков, а теперь постоянно переносится вправо срок передачи корабля флоту. Будем надеяться, что его все-таки передадут. Но всё это может нехорошо закончиться. И всё это нас подводит к старой и избитой мысли, что флотом надо заниматься не время от времени, а постоянно.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

По его мнению, есть вероятность, что «Чабаненко» могут законсервировать.

— Конечно, есть такая вероятность, потому что 35-й завод — такое место, кладбище кораблей, там регулярно срывают сроки работ, есть и примеры уголовных дел. Я бы в данном случае не был особо оптимистом, но будем надеяться, что плохие предчувствия не оправдаются, — заключил эксперт.

В чем особенности БПК «Адмирал Чабаненко»

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 стал одной из последних советских разработок для ВМФ СССР. Он был заложен в 1989 году как головной серии из десяти кораблей. От своих предшественников проекта 1155 они должны были отличаться более мощным и универсальным вооружением, а также усовершенствованным комплексом бортового оборудования.

После 1991 года от строительства серии кораблей проекта 1155.1 отказались, «Чабаненко» остался недостроенным. Лишь в конце 90-х БПК был доработан и вошел в состав ВМФ, став единственным кораблем в своем роде. До 2014-го он числился на Северном флоте, после чего был выведен на ремонт. В 2009–2010 годах «Адмирал Чабаненко» охранял от пиратов морское судоходство в районе Африканского Рога и в Аденском заливе.

Противокорабельная крылатая ракета «Москит» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Корабль проекта 1155.1 изначально получил противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад», который поражает подводные цели на дальности до 50 км. Ракетный двигатель доставляет боевую часть в заданный район, где она приводняется и движется, как обычная торпеда. Кроме того, «Чабаненко» был вооружен артиллерийской установкой АК-130, зенитно-ракетным комплексом «Кинжал» и противокорабельными ракетами «Москит». Последние в ходе модернизации заменяют современными крылатыми ракетами, способными стрелять как по надводным, так и по наземным целям. Корабль может нести на борту два противолодочных вертолета Ка-27.

Проект 1155.1 разрабатывался в развитие знаменитой серии 1155 «Удалой». Ее представители до сих пор составляют основу противолодочных сил российского ВМФ. Из 12 построенных БПК проекта 1155 продолжают службу на сегодняшний день семь. «Маршал Шапошников», «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» входят в состав Тихоокеанского флота, «Вице-адмирал Кулаков», «Североморск» и «Адмирал Левченко» несут службу на Северном. «Адмирал Виноградов» находится на модернизации, после которой он станет носителем крылатых ракет «Калибр» и «Оникс». Предполагается, что обновлены по проекту 1155М будут и другие корабли. Они должны получить новые бортовую электронику и оборудование, маршевые двигатели, охладительные установки и запорную арматуру. Кроме того, расширится их арсенал за счет крылатых ракет, после чего они станут самостоятельной ударной силой.

