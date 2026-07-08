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В России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы

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Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters.

«Рубежи науки»: Для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы

В России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы, заявил на сессии международного форума «Иннопром — 2026» генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех. Его слова передает ТАСС.

Чех отметил, что малые ядерные реакторы изготавливаются в форм-факторе морского контейнера. «Задача очень интересная — провести своеобразную революцию с относительно маленькими источниками ядерной энергии 170 мегаватт электрической мощности, что в целом хватит небольшому городу, в том числе лунному», — сказал руководитель.

Чех выразил уверенность, что Россия станет первой в мире страной, которая произведет такие установки.

В апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что Российская академия наук одобрила концепт российского сегмента совместной с китайской стороной Международной научной лунной станции (МНЛС) — International Lunar Research Station (ILRS).

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны» сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию.

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