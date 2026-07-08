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«Супермангалы» на танках раскритиковали

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Конструктор УВЗ: «Супермангалы» на танках решают узкую задачу

«Супермангалы» на танках решают очень узкую задачу, позволяя доехать из одной точки до другой под обстрелом. Об этом «Известиям» рассказал конструктор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ), имя и фамилию которого газета не указала в целях безопасности.

«При этом они могут полностью лишить танк его ключевых тактико-технических характеристик: снизить подвижность, заблокировать сектор обстрела или уменьшить поле зрения приборов наблюдения», — сказал специалист.

По словам конструктора, задача УВЗ — поставить заказчику готовый к применению в любых условиях танк.

В июне УВЗ сообщил, что переименовал российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ), известную как «Терминатор», в «Спиридона».

В мае гендиректор концерна Александр Потапов заявил, что Россия опережает конкурентов в создании необитаемых боевых модулей.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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