«Мы смотрим в сторону полностью беспилотных боевых машин»

Конструктор «Уралвагонзавода» — о новых двигателях для Т-80, работе на СВО и танках в Арктике

Гибридные двигатели для танков, делающие их "невидимыми" на поле боя — одно из приоритетных направлений работы конструкторов военной техники. При этом и нынешнее "сердце" российского Т-80 способно заводиться при температуре -50 градусов, а заглушить его практически невозможно. О том, почему газотурбинный двигатель идеален для Арктики, как опыт СВО меняет конструкцию машины прямо сейчас и зачем заводские бригады работают рядом с передовой, — в интервью конструктора (имя и фамилия не указаны в целях безопасности) завода-производителя концерна «Уралвагонзавод», входящего в состав Госкорпорации «Ростех».

«Т-80У вобрал в себя всё самое передовое»

— Для завода Т-80 — это не просто одна из моделей, это настоящая визитная карточка. Что значит эта машина для предприятия сегодня?

— Без лишней скромности скажу: Т-80 — это наше флагманское изделие, то, чем гордится завод и благодаря чему он известен во всем мире.

Танк Т-80У Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

50 лет назад в эту машину был заложен колоссальный модернизационный потенциал. Даже с учетом тех глубоких изменений, которые мы видим сегодня — сначала в рамках комплексной модернизации, а теперь и по результатам доработок в ходе СВО, — этот потенциал раскрывается. У нас солидный научно-технический задел и понимание как совершенствовать машину.

— Танк прошел долгий путь. Версия Т-80Б была промежуточной, затем появился Т-80БВ, а вершиной советского этапа стал Т-80У. На тот момент это действительно был пик инженерной мысли?

— Т-80У вобрал в себя всё самое передовое, что существовало на тот момент в мире. На машину установили новейшую систему управления огнем, уникальную систему стабилизации и, конечно, газотурбинный двигатель мощностью 1250 л.с. Ходовая часть и бортовые коробки передач были выполнены на высочайшем уровне. Эта машина во многом опередила свое время и задала вектор развития на десятилетия вперед.

«Заводские бригады работают рядом с передовой»

— Машины модификации БВМ пошли в бой с первых минут СВО. Как этот опыт изменил танк?

— Он меняется непрерывно. Долгое время мы считали, что глубокая модернизация Т-80, разработанная до 2019 года, станет логическим завершением развития платформы. Но жизнь внесла свои коррективы, и открыла совершенно новую страницу в истории «восьмидесятки».

Если сравнить изделие образца 2020 года и то, что сходит с конвейера сегодня, — это два разных танка. Они существенно отличаются по массе, управляемости, надежности и, в первую очередь, по уровню защищенности.

Танк Т-80 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Мы получаем обратную связь напрямую из зоны боевых действий. Наши заводские бригады работают рядом с передовой, общаются с экипажами, командирами, ремонтниками. Мы оперативно реагируем на их критику и предложения. Да, процедура согласования и испытаний требует времени, но мы стараемся менять машину максимально быстро — под конкретные нужды танкистов.

— В Сети часто видны кадры с огромными самодельными защитными навесами на танках, так называемыми «мангалами». Почему нельзя просто делать такие конструкции на заводе?

— Мы понимаем солдат на передовой: когда на поле боя господствуют дроны, люди в первую очередь думают о своей безопасности. Но кустарные «супермангалы» решают очень узкую задачу — например, доехать из точки А в точку Б под обстрелом. При этом они могут полностью лишить танк его ключевых тактико-технических характеристик: снизить подвижность, заблокировать сектор обстрела или уменьшить поле зрения приборов наблюдения.

Наша задача как конструкторов — подготовить машину к любым сценариям боя. Заводская защита должна быть комплексной, надежной и не понижать уровень боевых возможностей танка. Мы не имеем права бездумно навешивать системы, которые в одной ситуации помогут, а в другой — приведут к гибели машины или невозможности выйти из боя.

— Главная особенность Т-80 — его газотурбинный двигатель. В чем его ключевые преимущества в реальном бою?

— Одно из главных свойств нашего двигателя со свободной турбиной — его практически невозможно заглушить. Даже при экстремальных нагрузках, если танк упрется в непреодолимое препятствие, газотурбинный двигатель не заглохнет. Он «прощает» многие ошибки экипажа. Это критически важно в стрессовой ситуации боя: даже малоопытный механик-водитель сможет эффективно управлять машиной и успешно маневрировать.

Боевая работа экипажа танка Т-80 Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, наш двигатель выполнен в виде моноблока. Это существенно упрощает обслуживание. Замена всего силового агрегата занимает около четырех часов: два часа на демонтаж и два часа на установку нового моноблока — и машина снова в строю.

«Выполняет задачи при температурах до минус 50 °C»

— Еще один важный аспект — работа в условиях экстремальных температур. Как Т-80 показывает себя на севере?

— Для дизельных машин запуск при сильных морозах — это всегда серьезная проблема. Для Т-80 ее не существует. Наш танк гарантированно запускается и выполняет задачи при температурах до минус 50 °C и даже ниже. Именно поэтому освоение Арктики является для нас одним из приоритетов. Мы активно работаем с Министерством обороны над тем, чтобы снабдить арктические подразделения этой надежной, быстрой и энерговооруженной техникой.

— Шасси Т-80 также заслужило высокую оценку у военных. Как оно справляется с ростом массы танка из-за установки дополнительной брони?

Танк Т-80 Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Шасси Т-80 уникально. Несмотря на то, что в ходе модернизаций масса изделия существенно выросла, ходовая часть справляется с этой нагрузкой без потери динамических и скоростных характеристик.

Более того, на базе этого шасси создана целая линейка спецтехники. Мы успешно выполняем гособоронзаказ по производству бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Военные их очень ценят. Был случай, когда бойцы в сложных условиях использовали обычные Т-80 для эвакуации подбитой техники, а получив в распоряжение специализированную БРЭМ-80, просто не хотели возвращать ее нам для прохождения госиспытаний — настолько она оказалась эффективной и удобной.

«Защищенная и мобильная боевая машина будет нужна всегда»

— Сегодня поле боя насыщено дронами и робототехникой. Останется ли вообще место классическому танку в войнах будущего?

— Безусловно. Высокобронированная, защищенная и мобильная боевая машина будет нужна всегда. Другой вопрос — как изменится ее концепция. Мы смотрим в сторону полностью беспилотных, роботизированных боевых машин. Как разработчики в составе концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех», мы сами задаем эти тренды и транслируем требования нашим партнерам и поставщикам комплектующих.

— Энергопотребление современных танков растет: появляются новые комплексы связи, РЭБ, в перспективе — лазерное оружие. Как решить проблему нехватки энергии?

— Самый очевидный путь, по которому сегодня идут и наши западные конкуренты, и китайские коллеги, — это внедрение гибридных силовых установок. Гибридный привод даст машине необходимый запас свободной мощности для любых энергоемких потребителей.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Источник изображения: iz.ru

Кроме того, гибридизация позволит снизить тепловую заметность танка на поле боя и убрать вибрации при работе на позиции. Хотя надо отметить, что у газотурбинного двигателя вибрации и так практически отсутствуют, что положительно сказывается на точности работы системы управления огнем. Тем не менее, гибридные технологии — это приоритетное направление наших перспективных разработок.

«Черный орел» создавался под требования своего времени

— В истории вашего конструкторского бюро (КБ) были знаменитые опытные машины — «Барс» и «Черный орел». Будут ли их решения использованы в танках будущего? Например, пойдет ли в серию башня от «Черного орла»?

— Возвращаться к тому, что было создано четверть века назад, нельзя. «Черный орел» создавался под требования своего времени. Сегодня условия боя кардинально изменились, и в чистом виде эта модель неактуальна. Но работа над «Барсом» и «Черным орлом» не была напрасной. Любые опытно-конструкторские работы формируют научно-технический задел. На этих машинах мы апробировали уникальные решения по модернизации двигателя, увеличению его мощности, изменению компоновки. Этот опыт мы активно используем сегодня, но двигаемся вперед — к новым концепциям и безэкипажным системам.

— Исторически Т-80 разрабатывался в Ленинграде. Как ваше КБ стало главным хранителем и разработчиком этой машины?

— Наше КБ всегда занималось тяжелой гусеничной бронетехникой — от легендарной Т-34 до Т-55. Когда наш завод определили площадкой для серийного производства Т-80, КБ подключилось к сопровождению машины совместно с ленинградскими коллегами из Кировского КБ. Позже, когда КБ в Ленинграде прекратило поддержку проекта, наш завод полностью взял на себя сопровождение и модернизацию Т-80. Сегодня вся конструкторская документация принадлежит нашему предприятию. Мы работаем самостоятельно и ни от кого не зависим. Версия Т-80БВМ — это уже полностью наша разработка.

Танк Т-80БВМ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

— Помимо выполнения оборонного заказа, планирует ли завод диверсификацию производства?

— Безусловно. Наш основной заказчик — Министерство обороны РФ, и сейчас мы полностью сосредоточены на выпуске танков и тяжелых огнеметных систем, которые крайне востребованы на передовой. Но мы смотрим в завтрашний день. После завершения СВО заводу потребуется серьезная диверсификация. И здесь наши наработки по газотурбинным машинам для Арктики должны быть востребованы в гражданском секторе — для освоения северных территорий и работы в суровых климатических условиях.

— В этом году отмечается 50-летие принятия Т-80 на вооружение. Что бы вы хотели сказать создателям этой машины и тем, кто создает ее сегодня?

— Я хочу выразить глубочайшее уважение конструкторам и инженерам, которые стояли у истоков создания этой невероятной машины. Когда я сам начал работать с Т-80, я буквально влюбился в нее. Для меня огромная честь продолжать их дело. Мы сделаем всё, чтобы идеи, заложенные в газотурбинный танк, развивались на базе новых высокотехнологичных систем, и наши машины служили верой и правдой России!

Богдан Степовой