Корабль «Неустрашимый» прикрыли от дронов «Пероедом»

Корабль «Неустрашимый» Балтийского флота получил систему РЭБ «Пероед-М»

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота прикрыли от дронов системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Пероед-М». На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

Корабль проекта 11540 с «Пероедом» заметили в море. Он получил минимум две турели РЭБ. Система «Пероед-М» сочетает в себе комплекс обнаружения и подавления дронов.

Турели «Пероед» из состава комплекса «Репейник» обеспечивают противодействие дронам первого и второго классов. Излучатели ставят помехи в диапазонах, которые используют беспилотники.

Корабли проекта 11540 предназначены для охоты за подлодками противника. «Неустрашимый» получил противолодочный ракетно-торпедный комплекс «Водопад-НК».

В июле стало известно, что российский комплекс РЭБ «Поле-31» сможет подавлять спутниковую навигацию беспилотников на расстоянии не менее двух километров.