Войти
Lenta.ru

Айзекман рассказал о спасении телескопа Swift

215
0
0
Фото: Ron Beard / NASA / Reuters
Фото: Ron Beard / NASA / Reuters.

Глава НАСА Айзекман: Агентство проводит миссию по спасению телескопа Swift

США проводят миссию по спасению космического телескопа Swift при помощи аппарата Link, созданного компанией Katalyst для обслуживания спутников, в частности, изменения их орбиты. Об этом в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

«Мы все еще устанавливаем с ним связь, и это очень экспериментальный проект, поэтому я не ожидал, что он сразу же окажется идеальным, но в ближайшие дни мы узнаем больше. А если он заработает, это откроет нам новые возможности для Hubble и других научных приборов», — сказал руководитель.

В июне издание SpaceNews сообщило, что коррекцию орбиты Hubble можно провести при помощи космического аппарата Link.

В мае 2023-го тот же портал рассказал, что американские компании Astroscale и Momentus предложили поднять орбиту телескопа Hubble на 50 километров для перезапуска его работы в дальнейшем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 03:55
  • 1
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 11:17
  • 16238
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"
  • 06.07 05:14
  • 1
«Дорогой Дональд»: Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
  • 05.07 23:13
  • 0
О советском "военном" ревизионизме, и современном состоянии исторической науки "для масс".
  • 05.07 06:37
  • 1
Комментарий к "В антисоветском кино коммунисты стали нацистами, а советские солдаты и не героями вовсе"