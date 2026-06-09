НАСА захотело отбуксировать Hubble

SpaceNews: НАСА планирует отбуксировать телескоп Hubble на более высокую орбиту

НАСА планирует отбуксировать космический телескоп Hubble на более высокую орбиту. Об этом сообщает SpaceNews.

По оценкам американского космического агентства, если не поднять высоту орбиты Hubble, то в 2033 году телескоп начнет вхождение в атмосферу Земли. Коррекцию Hubble предлагается провести при помощи космического аппарата Link, созданного компанией Katalyst для обслуживания спутников, в частности, изменения их орбиты. Планам НАСА, как пишет портал, может помешать нехватка финансирования.

Перед Hubble аппарат Link планируется проверить на телескопе Swift, орбита которого также снижается. Запуск Link с ракетой Northrop Grumman Pegasus XL может состояться в конце июня. НАСА признает, что соответствующая миссия станет рискованной, поскольку Swift, в отличие от Hubble, не предназначен для орбитального обслуживания.

В июне 2024 года издание сообщило, что Телескоп Hubble останется на околоземной орбите с одним работающим гироскопом.

В мае 2023-го портал рассказал, что американские компании Astroscale и Momentus предложили поднять орбиту телескопа Hubble на 50 километров для перезапуска его работы в дальнейшем.