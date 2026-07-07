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Глава НАСА назвал причину взрыва New Glenn

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Фото: Antranik Tavitian / Reuters
Фото: Antranik Tavitian / Reuters.

Глава НАСА Айзекман назвал причиной взрыва ракеты New Glenn неполадки с двигателем

Причиной взрыва тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin, произошедшего в мае, могли стать неполадки с двигателем. Об этом в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

По его словам, космическое агентство помогает компании в расследовании причин случившегося и восстановлении поврежденной стартовой площадки.

«Самое главное, мы помогаем продолжать работу над посадочным модулем. Мы не можем сбавлять темп. Конечно, они разберутся с аномалией. Они уже сосредоточились на потенциальной проблеме с двигателем. Они собираются ее решить», — сказал руководитель.

Ранее Айзекман высоко оценил усилия компании Blue Origin по устранению неполадок на стартовой площадке, возникших после неудачного испытания ракетной ступени New Glenn.

В июне глава НАСА сообщил, что ремонт стартовой площадки на мысе Канаверал после взрыва тяжелой ракеты New Glenn займет около двух лет.

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Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
NASA
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