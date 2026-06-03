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В США оценили сроки ремонта стартовой площадки после взрыва тяжелой ракеты

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Джаред Айзекман. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com
Джаред Айзекман. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com.

Айзекман: Ремонт площадки на мысе Канаверал после взрыва ракеты займет около двух лет

Ремонт стартовой площадки на мысе Канаверал после взрыва тяжелой ракеты New Glenn займет около двух лет. Такую оценку сроков дал глава НАСА Джаред Айзекман на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, даже при быстром темпе работы восстановление соответствующей инфраструктуры займет значительное время. Айзекман считает, что к 2028 году ремонт будет завершен.

28 мая ракета основателя Amazon, известного миллиардера Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний. После запуска двигателей New Glenn произошла мощная детонация, после чего над космодромом на мысе Канаверал поднялся огромный огненный гриб.

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Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
NASA
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