Испанская бронированная машина VAMTAC AX4 класса MRAP

Как сообщило издание "EDR On-Line", на прошедшей в июне 2026 года в Ле Бурже (Франция) оборонно-промышленной выставке Eurosatory 2026, испанская компания UROVESA (URO Vehículos Especiales), известная своими пользующимися популярностью на мировом рынке военными "хаммероподобными" небронированными и бронированными автомобилями серии VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad TÁCtico), представила свою первую полноценную бронированную машину класса MRAP VAMTAC AX4 c колесной формулой 4х4, намереваясь повторить с ней коммерческий успех в более тяжелом классе техники.

Бронированная машиная VAMTAC AX4 класса MRAP разработки испанской компании UROVESA в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2026. Ле Бурже (Франция), июнь 2026 года (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

На Eurosatory 2026 был представлен прототип машины VAMTAC AX4. Компания UROVESA сообщила, что испытания опытных образцов VAMTAC AX4, начатые в конце 2025 года, практически завершены, и теперь машина переходит в стадию серийного промышленного производства, запуск которого запланирован на середину 2027 года.

До настоящего времени линейка UROVESA VAMTAC включала три продукта: VAMTAC LTV (Light Tactical Vehicle) - легкая машина класса веса 4 тонны, доступная в небронированном и легкобронированном вариантах; VAMTAC SK - многоцелевая платформа в виде легкого грузовика класса веса 11 тонн; и VAMTAC ST5 - бронированная тактическая машина класса веса 11 тонн. Все эти машины оснащены независимой подвеской.

Новая машина VAMTAC AX4 имеет полный боевой вес до 17 тонн и массу полезной нагрузки до 5 тонн. На Eurosatory 2026 прототип был представлен в варианте бронетранспортера, способного вместить экипаж из двух человек в передней части кабины, еще трех пассажиров во втором ряду сидений в кабине, обращенных вперед, и еще шесть человек в заднем десантном отсеке на двух рядах по три сиденья в каждом вдоль стенок. Две двери с каждой стороны, обе на петлях спереди, обеспечивают вход и выход из кабины, доступ в задний десантный отсек осуществляется по рампе. Каждая дверь имеет небольшое окно с бронестеклом и амбразуру, три окна и такое же количество амбразур также видны на каждой задней боковой стенке, в то время как в задней части окно отсутствует.

Шасси оснащено полностью независимой индивидуальной усиленной двухрычажной подвеской на всех колесах с винтовыми пружинами и амортизаторами. Обе оси управляемые и имеют двойное понижение передачи и 100% блокировку дифференциала. Колеса оснащены пневматическими шинами 395/85 R20. Предлагаются два варианта силовых агрегатов Cummins. Стандартный основан на многотопливном 6,7-литровом 6-цилиндровом рядном дизельном двигателе мощностью 281 л.с. (210 кВт) с максимальным крутящим моментом 970 Нм, работающем в паре с трансмиссией Allison с девятью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода. Если заказчику потребуется большая мощность, доступен вариант с двигателем мощностью 370 л.с. (275 кВт) с рабочим объемом 8,9 литра и крутящим моментом 1143 Нм, работающий в паре с автоматической трансмиссией Allison с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода. Двухступенчатая раздаточная коробка обеспечивает постоянный полный привод 4x4 с блокировкой центрального дифференциала. Максимальная заявленная скорость по шоссе составляет 110 км/ч, топливный бак объемом 250 литров позволяет проехать более 600 км на крейсерской скорости. Длина VAMTAC AX4 составляет 6,7 метра, колесная база - 3,9 метра, ширина - 2,5 метра, а высота по крыше - 2,65 метра. Машина способна преодолевать подъемы с уклоном 60% и боковые склоны с уклоном 40%, глубина преодоления водной преграды без подготовки составляет 1 метр (1,6 метра с комплектом для преодоления водных преград).

Монококовый бронекорпус в базовой конфигурации имеет баллистическую защиту уровня STANAG 4569 Level 1 и противоминную защиту уровня STANAG 4569 Level 1 a/b. Резерв массы позволяет повысить баллистическую защиту до уровня STANAG 4569 Level 4 и противоминную защиту до уровня STANAG 4569 Level 3 a/b.

Представленный образец был оснащен испанским дистанционно управляемым боевым модулем EM&E Guardian 2.0 с 7,62-мм пулеметом FN MAG и 12 дымовыми гранатометами.

Согласно брошюре, распространенной на выставке Eurosatory 2026, компания UROVESA планирует на основе бронетранспортера создать три основных специальных варианта: медицинскую машину, машину связи и минометный транспортер. Все они сохранят четырехдверную кабину, заднее же отделение будет значительно модифицировано. Медицинская машина сохранит только окно в самом дальнем заднем углу, информация о количестве размещаемых носилок не предоставлена. Версия машины связи имеет полностью защищенный задний модуль с гидравлической подъемной мачтой сзади, на которой установлены антенны, а минометный транспортер - открытую платформу для установки 120-мм миномётного комплекса EIMOS 120.

Испанская компания рассматривает приоритетным рынком для машины VAMTAC AX4 регионы Африки и Персидского залива, где продукция UROVESA уже находится на вооружении ряда стран. В частности, Оман является третьим основным заказчиком машин серии VAMTAC, закупив их около 1100 единиц. Компания уверена, что ее новая продукт будет соответствовать возросшим требованиям к полезной нагрузке и защите, которые возникают в этих регионах. Более того, в 2027 году испанская армия должна выдвинуть требования по планируемой закупке платформ данной категории (MRAP). По информации "EDR On-Line", UROVESA готова разработать версию машины VAMTAC AX4 с колесной формулой 6×6, которая, вероятно, будет называться AX6, если у заказчиков возникнет потребность в 21-тонной бронированной машине.

Бронированная машиная VAMTAC AX4 класса MRAP разработки испанской компании UROVESA в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2026. Ле Бурже (Франция), июнь 2026 года (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Бронированная машиная VAMTAC AX4 класса MRAP разработки испанской компании UROVESA в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2026. Ле Бурже (Франция), июнь 2026 года (с) Infodefensa и www.outono.net