Новые ракеты компании Destinus для Украины

Издание "EDR On-Line" опубликовало материал Николая Новичкова "Eurosatory 2026 - Destinus unveiled a family of high-tech strike cruise missiles" ("Eurosatory 2026 - компания Destinus представила семейство высокотехнологичных крылатых ударных ракет") о представленных на прошедшей в июне 2026 года в Ле Бурже (Франция) оборонно-промышленной выставке Eurosatory 2026 новых крылатых ракетах, разрабатываемых в первую очередь в интересах вооруженных сил Украины компанией Destinus. Основателем и владельцем созданной в 2021 года Destinus является бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич, ранее являвшийся владельцем российской торговой сети "Техносила" и возглавлявший известный российский космический стартап "Даурия Аэроспейс", а затем эмигрировавший из России и отказавшийся от российского гражданства. В конце 2024 года Destinus перенесла свою штаб-квартиру из Швейцарии в Нидерланды чтобы избежать жестких ограничений швейцарского законодательства на экспорт вооружения и военных технологий. Как уже сообщалось ранее, с 2023 года Destinus поставляет на Украину различные беспилотные летательные аппараты собственного производства, включая один из первых в мире БПЛА-перехватчиков Hornet.

Разработанные компанией Destinus крылатые ракеты Kryla (слева) и Ruta Block 2 (справа) в экспозиции группы Rheinmetall на оборонно-промышленной выставке Eurosatory 2026. Ле Бурже (Франция), июнь 2026 года (с) www.edrmagazine.eu

За два года, прошедшие с момента участия в выставке Eurosatory 2024, нидерландская компания Destinus превратилась в высокотехнологичного европейского разработчика современных боеприпасов с филиалами в Германии, Швейцарии, Франции, Испании и на Украине. Если два года назад продукция Destinus была представлена ​​только на стенде украинского "Укроборонпрома", то на Eurosatory 2026 компания продемонстрировала свою продукцию как на собственном стенде, так и на открытой статической экспозиции немецкой группы Rheinmetall, с которой она создала совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems.

Впервые ​​на выставке компанией Destinus была представлена крылатая ракета Kryla. Как сообщили изданию "EDR On-Line", она предназначена для нанесения рассредоточенных, массированных ударов, способных перегрузить системы ПВО противника.

Согласно предоставленной информации, ракета Kryla может запускаться с помощью ускорителей из контейнерной наземной пусковой установки, вмещающей 12 ракет. Кроме того, транспортные самолеты могут сбрасывать пусковую установку, вмещающую 30 ракет, без необходимости использования ускорителей; после запуска раскрываются четыре парашюта, и ракеты Kryla запускаются на большой высоте. Они могут запускаться последовательно, образуя ударную группу против зенитных ракетных комплексов и других стационарных наземных целей в глубине обороны противника. Kryla имеет дальность действия 800 км и боевую часть массой 50 кг. Система планирования задач позволяет запускать несколько ракет Kryla по одной и той же цели, чтобы поразить её с разных направлений за очень короткий промежуток времени. Информация о ракете Kryla в настоящее время ограничена; отсутствуют данные о типе боевой части и о системе навигации и наведения.

Что касается двигательной установки, то ракета Kryla оснащена турбореактивным двигателем Т70, разработанным той же компанией Destinus и установленным в хвостовой части. Destinus Т70 - это небольшой, недорогой турбореактивный двигатель, способный развивать тягу 75 кгс (750 Н). Он также имеет возможность запуска на большой высоте и запуска с помощью ветрогенератора. Удельный расход топлива составляет 0,108 кг/ч/Н, электрическая мощность - до 2000 Вт, масса - 7,5 кг, длина - 360 мм, а внешний диаметр - 170 мм. В качестве топлива используются реактивные топлива А-1, JP-8 и JP-10.

На стенде компании Destinus также была представлена ​​крылатая ракета Ruta, отвечающая критериям оптимальной экономической эффективности и предназначенная для нанесения ударов по целям на передовой и тыловым объектам. Ракета предлагается в двух вариантах: Ruta Block 1 и Ruta Block 2. Запуск осуществляется с помощью двух ракетных ускорителей, после чего включается турбореактивный двигатель Т150, и ракета переходит в крейсерский режим полета.

Как подчеркивает разработчик, Ruta является примером вертикально интегрированной стратегии разработки Destinus, в основе которой лежит обеспечение модульности продукции. Ключевые системы ракеты, такие как силовая установка, планер и авионика, проектируются и производятся собственными силами. Эта модель собственной разработки позволяет Destinus предлагать индивидуальные конфигурации ракеты Ruta, точно и гибко адаптируясь к уникальным требованиям каждого заказчика.

При разработке ракеты Ruta специалисты полностью переосмыслили концепцию универсальной крылатой ракеты, чтобы добиться высокой конкурентоспособности и соответствия современным требованиям. Такой модульный подход позволяет изменять соотношение полезной нагрузки и топлива для решения различных тактических задач.

Ракета Ruta Block 1 имеет дальность действия более 300 км и полезную нагрузку 150 кг. Ruta Block 1 заложила основу архитектуры крылатой ракеты Ruta. Разработанная для высокоточных ударов по стационарным важным военным целям, она использует полет на малой высоте со следованием рельефу местности, навигацию с возможностью работы без приема сигналов спутниковых навигационных систем и предварительно запрограммированное наведение на конечном этапе полета. Серийное производство Ruta Block 1 ведется в Нидерландах, в то время как компания Destinus расширяет ежегодные производственные мощности семейства Ruta по всей своей европейской промышленной базе.

Ракета Ruta Block 2 имеет дальность полета более 700 км и полезную нагрузку 250 кг. Разработанная для высокоточных ударов по укрепленным и важным военным целям, Ruta Block 2 обеспечивает проникновение в зону поражения на малых высотах со следованием рельефу местности в условиях отсутствия сигнала спутниковых навигационных систем и противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Электронно-оптическое и инфракрасное наведение с распознаванием целей с помощью искусственного интеллекта обеспечивает точное поражение заданных оператором точек прицеливания.

Проект ракеты Ruta Block 2 был разработан при поддержке украинского инновационного промышленного кластера Brave1 и в настоящее время ракета проходит летные испытания на территории Украины, а начало промышленного производства запланировано на конец 2026 года.

Оба варианта ракеты Ruta оснащены турбореактивным двигателем Т150, работающим на топливе Jet A-1, JP-8, дизельном топливе или бензине. Двигатель Destinus Т150 - это компактный турбореактивный двигатель, обеспечивающий максимальную тягу 150 кгс (1500 Н). Удельный расход топлива составляет 0,12 кг/ч/Н, электрическая мощность - 1500 Вт, масса - 17,5 кг, длина - 530 мм, а внешний диаметр - 245 мм.

Компания Destinus в сотрудничестве с Rheinmetall также разрабатывает ракету Ruta Block 3 для высокоточных ударов на дальность до 2000 км. Этот вариант ракеты основан на архитектуре Ruta, которая перешла от стадии боевых испытаний к серийному промышленному производству. Летные испытания этой ракеты планируется начать в 2027 году.

Ожидается, что вариант Ruta Block 3 будет оснащен турбовентиляторным двигателем следующего поколения Destinus T220, который в настоящее время находится на стадии проектирования, и будет нести боевую часть массой 250 кг. Ракета будет сочетать в себе передовые возможности автономной навигации для компенсации ухудшения сигнала спутниковых навигационных систем с разрабатываемыми возможностями поиска и наведения на конечном этапе полета, а также стандартную архитектуру пускового контейнера ISO, поддерживающую развертывание на суше, на море и на стационарных позициях.

Реализация программы Ruta призвана обеспечить переход европейских возможностей нанесения ударов на большие расстояния от ограниченных запасов к устойчивому промышленному производству. Программа сосредоточена на трех промышленных центрах. В Нидерландах компания Destinus выступает в качестве инженерно-конструкторской организации и основной производственной площадки для Ruta, где уже ведется крупномасштабное производство этого семейства ракет. На Украине Destinus будет участвовать как в разработке, так и в эксплуатационных испытаниях варианта Ruta Block 3, а также будет служить производственным центром для ключевых компонентов. В Германии было создано совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems для увеличения производства, сертификации и окончательной интеграции ракеты для Бундесвера и для более широкого круга европейских заказчиков. Начало производства ракет вариантов Ruta Block 1 и Ruta Block 2 на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе запланировано на 2026-2027 годы. Производство этих ракет в Германии, а также варианта Ruta Block 3 после летных испытаний и сертификации, дополнит существующее серийное производство в Нидерландах.

"Европа вступает в новую эру обороны, где решающим фактором является уже не наличие высокоточного оружия, а способность производить, пополнять запасы и совершенствовать его в промышленных масштабах в условиях длительных операций высокой интенсивности", - заявил Михаил Кокорич, генеральный директор Destinus. "Проект Ruta Block 3 разработан именно с учетом этого: суверенная европейская архитектура, распределенное промышленное производство и возможность быстрого наращивания масштабов на территории стран-союзников. Наша цель - не производство символических объемов высококачественных ракет, а содействие развитию мощного европейского потенциала нанесения ударов на большие расстояния с реальной промышленной глубиной", - заключил он.

Разработанная компанией Destinus крылатая ракета Kryla в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2026. Ле Бурже (Франция), июнь 2026 года (с) www.edrmagazine.eu

Варианты запуска крылатой ракеты Kryla компании Destinus (с) Destinus

Разработанная компанией Destinus крылатая ракета Ruta Block 2 в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2026. Ле Бурже (Франция), июнь 2026 года (с) www.edrmagazine.eu