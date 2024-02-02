Компания Destinus Михаила Кокорича тайно поставляет на Украину беспилотные летательные аппараты

Французское издание "Challenges" опубликовало материал Vincent Lamigeon "Destinus, la start-up qui arme secrètement l’Ukraine en drones militaires" ("Стартап Destinus, который тайно вооружает Украину военными беспилотниками") сообщает, что известный благодаря своим проектам гиперзвуковых ракетопланов швейцарский стартап Destinus с 2023 года в условиях полной секретности поставляет на Украину сотни военных беспилотных летательных аппаратов. Основателем Destinus является бывший российский бизнесмен Михаил Кокорич, ранее возглавлявший известный российский космический стартап "Даурия Аэроспейс", а недавно отказавшийся от российского гражданства.

Беспилотный прототип-демонстратор сверхзвукового самолета c водородным двигателем Destinus Eiger. Реально совершивший первый полет в октябре 2022 года аппарат Eiger оснащен старым американским турбореактивным двигателем General Electric J85 без форсажной камеры, использующим обычное реактивное топливо (c) Destinus

Как и римский бог Янус, Destinus имеет два лица. Первое, получившее широкую огласку, - это многообещающий стартап, базирующийся в Швейцарии, который намерен разработать гиперзвуковые летательные аппараты и самолеты со скоростью более 5 Маха как для грузового, так и для пассажирского рынка. Другое лицо, которое раскрывает сегодня Challenges, до сих пор оставалось в тени: с прошлого года Destinus, основанный предпринимателем российского происхождения и антипутинским оппозиционером Михаилом Кокоричем (который только что отказался от российского гражданства), также является одним из основных европейских поставщиков военных беспилотных летательных аппаратов на Украину.

По нашей информации, Destinus со второго квартала 2023 года поставил Киеву сотни недорогих БЛА дальнего действия. Эти винтовые аппараты, получившие название Lord, имеют дальность действия от 750 до более 2000 км в зависимости от версии и предназначены для нанесения ударов по наземным объектам. Они также способны выполнять разведывательные задачи, радиотехническую разведку и постановку помех. Это ключевая технология, поскольку Россия перехватывает большое число украинских БЛА. Дальность БЛА Lord, по-видимому, больше, чем у аппаратов, которые до сих пор используются украинской армией, таких как Ukrjet UJ-22, UJ-25 Skyline или UJ-26 Beaver, дальность полета которых не превышает 1000 км.

БЛА-перехватчики

С начала 2024 года стартап также поставляет Киеву еще два типа БЛА: Ruta - оснащенный реактивным двигателем аппарат, внешне напоминающий крылатую ракету с оперением, имеющий дальностью действия 300 км (предназначенный для поражения наземных целей, выполнения разведывательных задач и использования в качестве мишени и т.д.); и Hornet - скоростной (около 300 км/ч) мини-БЛА весом в несколько килограммов, способный перехватывать и уничтожать вражеские БЛА, а также картографировать территорию или служить в качестве ретранслятора.

В интервью Challenges основатель Destinus Михаил Кокорич подтверждает поставки на Украину. "Мы уже входим в число основных производителей дронов в Европе", - считает основатель Destinus. ― Ежемесячно мы поставляем более ста крупных дронов, и Украина один из наших основных заказчиков. Наша продукция представляет собой аппараты двойного назначения, которые одинаково хорошо решают как гражданские, так и военные задачи".

Компания, которая говорит о 75 млн евро, привлеченных с момента ее создания, в 2023 году достигла оборота в 17 млн евро, большая часть которого пришлась на последний квартал, указывает Михаил Кокорич. "Продажи в 2024 году могут превысить прошлогодний показатель в несколько, а возможно и в десять раз", - говорит менеджер. Destinus, все еще ищущий средства, планирует выйти на уровень безубыточности в 2024 году.

Будущая штаб-квартира в Париже

Хотя стартап базируется в Пайерне (Швейцария), его БЛА до сих пор производились в Германии (Мюнхен), Испании (Мадрид) и Нидерландах (Хенгело), причем последнее предприятие присоединилось к группе во время приобретения компании-производителя газовых турбин Opra в 2023 году. Большая часть аппаратов экспортируется из Германии. Другая доля, все более возрастающая, собирается на Украине в неизвестном месте.

Михаил Кокорич теперь хочет перевести штаб-квартиру стартапа из Швейцарии во Францию. "Мы собираемся перевести штаб-квартиру группы в Париж", - говорит он. ― Что касается производства дронов, мы еще не закончили проект, но, вероятно, это будет под Парижем по логистическим причинам". Почему выбор пал на Францию? "Германия - прекрасная страна для ведения бизнеса, но ее политика экспорта оружия носит ограничительный характер, - объясняет основатель Destinus. - Нейтралитет Швейцарии затрудняет экспорт. Франция обладает значительными авиационными и военными компетенциями. Мы считаем, что получить экспортные лицензии будет проще".

Чтобы улучшить отношения с Францией, предприниматель российского происхождения привлек в совет директоров генерала Мишеля Фридлинга, бывшего главу Космического командования французских вооруженных сил и основателя космического стартапа Look Up Space. А чтобы подчеркнуть европейские и проукраинские корни, он также назначил в совет бывшего космонавта и министра инноваций Испании Педро Дуке, а также бывшего министра финансов и нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

Прохладный прием во Франции

Хотя основатель Destinus выбрал Францию, а не Нидерланды и Испанию, прием там поначалу был довольно прохладным, уверяет он. "Многие зацикливаются на моем российском происхождении, и на этом переговоры заканчиваются", - говорит он. ― Однако я только что отказался от российского гражданства, я уже много лет борюсь с политикой Путина, мне даже пришлось перевезти свою семью в Европу, чтобы они не стали мишенью. Что еще нужно сделать?"

Михаил Кокорич сообщил об окончательном выходе из гражданства Российской Федерации 14 января 2024 года, заявив, что тем самым "прекратил свою формальную и единственную связь с этой страной. Это было сознательное решение с февраля 2022 года, вызванное моим фундаментальным несогласием со вторжением России на Украину".

Основатель Destinus уверяет, что не будет просить денег у государства. "Мы просто хотим, чтобы нам были рады и разрешили работать", - говорит он. ― Мы очень хотим стать французской компанией, это наша главная цель". Франция на данный момент особо не отличилась массовыми поставками БЛА на Украину, за заметным исключением в виде 150 разведывательных аппаратов, которые должна поставить базирующаяся в Тулузе компания Delair. Германия была более активной, поставив на Украину сотни БЛА, частью иностранной разработки (датский RQ-35 Heidrun, чешский Primoco One), другие немецкого производства (Vector). Переезд Destinus во Францию может перетасовать карты. "Мы планируем выйти на объем поставок в несколько сотен дронов в месяц", - уверяет Михаил Кокорич.

Сверхзвуковой прототип

Неужели Destinus окончательно "развернулась" к военным БЛА в ущерб своим проектам грузовых и пассажирских транспортных средств? Михаил Кокорич уверяет, что не отказался от первоначальных амбиций. "Мы все еще работаем над нашими проектами гиперзвуковых дронов, но такого рода технологический прорыв требует времени", - объясняет он. ― Илону Маску потребовалось двадцать лет, чтобы разработать ракету-носитель для своих марсианских амбиций - Starship, который еще не введен в эксплуатацию. Для некоторых гиперзвуковых проектов может потребоваться 30 лет. А пока компания должна выживать и развиваться".

Следующее поколение дронов будет вдохновлено прототипом Destinus 3, представленным на Парижском авиасалоне в июне 2023 года. После двух первых прототипов, Jungfrau и Eiger, которые летали в 2021 и 2022 годах, Destinus 3, первый сверхзвуковой аппарат, разработанный стартапом, должен полететь в 2025 году.

Стартап будет опираться на этот аппарат для последующей разработки линейки из трех машин для гражданского и военного использования. Destinus E получит скоростной, но дозвуковой (0,8М) турбореактивный двигатель, аппарат будет способен летать на очень малой высоте ниже радиолокационного покрытия и на дальность до 2000 км. Затем Destinus планирует создать сверхзвуковой перехватчик (со скоростью более 2М) Destinus G, способный перехватывать цели на расстоянии 750 км за полчаса. В долгосрочной перспективе группа хочет разработать гиперзвуковой водородный беспилотный аппарат Destinus D, способный развивать скорость 5М (6100 км/ч).