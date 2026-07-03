В США рассказали о новой роли Су-57

TWZ: Су-57 с контейнером 101КС-Н стал охотником за дронами и ракетами

Российский истребитель Су-57 с подвесным контейнером 101КС-Н и ракетами класса «воздух-воздух» может использоваться для охоты за дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. О новой роли истребителя рассказало американское издание TWZ.

Автор обратил внимание на фотографию Су-57 в укрытии. Под левой мотогондолой самолета можно заметить прицельный контейнер, который похож на изделие 101КС-Н. Также самолет вооружили управляемыми ракетами малой дальности Р-74.

«Мы не можем утверждать наверняка, но, возможно, впервые увидели Су-57, оснащенный для борьбы с украинскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами», — говорится в материале.

Как пишет издание, такая боевая нагрузка подходит для ведения боя на ближней дистанции.

В мае стало известно, что Су-57 совершил полет с универсальным разведывательно-прицельным подвесным комплексом 101КС-Н.