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В США рассказали о новой роли Су-57

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Фото: Нина Паршина / РИА Новости
Фото: Нина Паршина / РИА Новости.

TWZ: Су-57 с контейнером 101КС-Н стал охотником за дронами и ракетами

Российский истребитель Су-57 с подвесным контейнером 101КС-Н и ракетами класса «воздух-воздух» может использоваться для охоты за дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. О новой роли истребителя рассказало американское издание TWZ.

Автор обратил внимание на фотографию Су-57 в укрытии. Под левой мотогондолой самолета можно заметить прицельный контейнер, который похож на изделие 101КС-Н. Также самолет вооружили управляемыми ракетами малой дальности Р-74.

«Мы не можем утверждать наверняка, но, возможно, впервые увидели Су-57, оснащенный для борьбы с украинскими дронами-камикадзе и крылатыми ракетами», — говорится в материале.

Как пишет издание, такая боевая нагрузка подходит для ведения боя на ближней дистанции.

В мае стало известно, что Су-57 совершил полет с универсальным разведывательно-прицельным подвесным комплексом 101КС-Н.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
101КС Атолл
ПАК ФА
1 комментарий
№1
03.07.2026 01:42
Даже Су-57  не сможет эффективно бороться с роями дронов или КР. Современный рой это порядка 10000  единиц.Применять ЭМ импульс по такой  цели  себе навредить  даже на радаре   ПВО должен быть счетчик целей.
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