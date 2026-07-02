Войти
Lenta.ru

Озвучены преимущества изучения сбитого ВС России натовского дрона-матки

350
0
0
Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters
Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters.

Военный эксперт Леонков: Изучение сбитого дрона-матки НАТО даст России преимущества

Изучение вооружения противника всегда дает преимущества для совершенствования собственного оружия, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что российские специалисты приступили к изучению сбитого беспилотника самолетного типа производства НАТО, который применили Вооруженные силы Украины в качестве дрона-матки для запуска малых ударных БПЛА.

Эксперт напомнил об опыте времен Великой Отечественной войны, когда так же подбивали наземную технику противника, доставали образцы и потом внимательно их изучали. Он пояснил, что это было необходимо для совершенствования собственного оружия.

«Есть беспилотник — вот этот дрон-матка. Можно понять, из чего он сделан, какой принцип. Это важно, например, для локации, чтобы его своевременно обнаружить на дальних рубежах, еще до того, как он запустит беспилотники, которые он несет у себя в качестве носителя. Нужно изучить, какие беспилотники он носит, какая система управления запуска этих беспилотников, система связи, дрон-оператор и так далее», — объяснил Леонков.

Эксперт добавил, что такой образец дает много ценной информации. Прежде всего, это необходимо для организации противодействия и развития российских беспилотных технологий, заключил Леонков.

В апреле стало известно, что американцы скопировали технологию дронов-«маток», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции. Как уточнялось, за основу очередной разработки взяли гибридный дрон самолетного типа, который может взлетать и садиться вертикально.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 23:13
  • 16222
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"