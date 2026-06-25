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Раскрыты подробности об уничтоженном новейшем американском оружии ВСУ

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Кадр: Straight Arrow / YouTube
Кадр: Straight Arrow / YouTube.

Военный эксперт Леонков: Американский ЗРК BRAWLR создавался для борьбы с беспилотниками

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) BRAWLR создавался для борьбы с беспилотниками, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что, согласно заявленным техническим характеристикам, комплекс должен противостоять беспилотникам и сбивать все, что летает в радиусе примерно 15 километров.

В Минобороны ранее сообщили, что армия России впервые уничтожила американский ЗРК BRAWLR Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

«Ту версию, которую показали, как уничтожает наш беспилотник, это мобильная версия, то есть установленная на шасси. Предполагалось, что в данном исполнении она является мобильной ЗРК. То есть она должна действовать непосредственно в зоне боевых действий, где активно, скажем, воздух насыщен вот этими беспилотниками», — объяснил Леонков.

По словам эксперта, комплекс вооружен ракетами AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух», но переделанными под наземный вариант. Эти ракеты могут заменяться другими, например ракетами Hydra, которые предназначены для борьбы с малоразмерными воздушными целями.

«Hydra может сбивать цели на высотах до трех с половиной километров, Sidewinder — до семи километров. У них еще были ракеты AIM-132, тоже такая комплектация, — до девяти километров. В принципе, такая установка, особо оговариваю, она не предназначена для борьбы с баллистическими целями. Она используется для перехвата маневрирующих боевых целей и высокоскоростных целей», — пояснил Леонков.

Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль 114 зданий в Константиновке. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли до 30 бойцов. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл состояние окруженных в Константиновке бойцов ВСУ.

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