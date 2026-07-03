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Во Вьетнаме показали умную турель с советской «Дашкой»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Во Вьетнаме показали дистанционно управляемую турель с пулеметом ДШК

Дистанционно управляемую турель, вооруженную советским крупнокалиберным пулеметом ДШК, показали во Вьетнаме. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото можно заметить умную турель в кузове пикапа. Изделие получило тепловизор и лазерный дальномер. Можно допустить, что мобильную установку с «Дашкой» создали для борьбы с дронами.

Базовый пулемет Дегтярева — Шпагина разработали в конце 1930-х годов. Эффективная дальность стрельбы составляет 3500 метров. Пулемет использует патроны 12,7х108 миллиметров.

В июне в Мали заметили бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» Африканского корпуса Вооруженных сил России, вооруженный китайским крупнокалиберным пулеметом W85.

В апреле в сети появились кадры испытаний российской турели с искусственным интеллектом. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что автоматизированный модуль с пулеметом ПКТ можно использовать для защиты бронетехники.

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Вьетнам
Мали
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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