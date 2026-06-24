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В Африке заметили российский «Спартак» с китайским W85

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Фото: Nickel nitride / Wikipedia
Фото: Nickel nitride / Wikipedia.

В Африке заметили бронеавтомобиль «Спартак» с китайским пулеметом W85

Бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» Африканского корпуса Вооруженных сил России, вооруженный китайским пулеметом, заметили в Мали. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить бронеавтомобиль с крупнокалиберным пулеметом W85 во вращающейся турели с бронированными стеклами.

Пулемет под патрон 12,7х108 миллиметров начали выпускать в 1980-е годы. В конструкции W85 использовали решения советского пулемета ДШКМ. Модификацию QJC-88 устанавливают на китайскую бронетехнику.

Бронеавтомобиль «Спартак» с колесной формулой 4х4 весит более 14 тонн. Бронирование машины выдерживает обстрел бронебойными пулями, а V-образное днище обеспечивает противоминную защиту.

В апреле в Ливии заметили бронеавтомобиль «Тигр-М» с дополнительной защитой. Машина Африканского корпуса получила комплект броневых экранов.

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Страны
Ливия
Мали
Россия
Продукция
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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