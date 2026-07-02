В США рассказали о версиях Gripen для ВСУ

TWZ: Новые истребители Gripen E вмещают больше топлива и вооружений

Новые истребители Gripen E, в отличие от предыдущих версий Gripen C/D, вмещают больше топлива и вооружений, рассказывает TWZ.

«В отличие от более старой модели, Gripen E имеет больший фюзеляж, вмещающий примерно на 30 процентов больше топлива, и более мощный двигатель General Electric F414, а также в общей сложности 10 точек подвески для вооружения и другого боеприпаса. Кабина полностью переработана, и пилоту предоставлен единый широкоформатный дисплей Wide Area Display (WAD), заменивший три отдельных дисплея в Gripen C/D», — говорится в публикации американского издания.

TWZ отмечает, что Gripen E может нести до семи ракет класса «воздух-воздух» большой дальности MBDA Meteor, для наведения которых используются радар с активной фазированной антенной решеткой Leonardo ES-05 Raven и инфракрасный датчик поиска и сопровождения целей Leonardo Skyward G. Истребители Gripen украинская сторона, как отмечает TWZ, сможет использовать в тандеме с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340.

«Используя свою систему передачи данных, самолет также может предоставлять обновления наведения ракетам на среднем участке траектории после запуска. Это позволяет пилотам истребителей поражать цели, не обязательно активируя собственный радар», — пишет TWZ.

В мае TWZ заявило, что самолеты семейства Gripen можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой.

Вместе с Gripen украинская сторона, как отметил портал, получит ракеты Meteor, по дальности сопоставимые с ракетами, запускаемыми Су-35.