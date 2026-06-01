В США обрадовались получению Украиной «лучшего истребителя» против России

TWZ: Шведский JAS 39 Gripen — лучший истребитель для противостояния Украины с Россией

JAS 39 Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) Швеция планирует начать в 2027 году, можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой, обрадовалось американское издание TWZ.

Портал напоминает, что шведские JAS 39 Gripen разработаны во время холодной войны специально для противостояния с «советской угрозой». Отличительной особенностью боевых самолетов издание называет их высокую эффективность и долговечность.

«Он был специально разработан для обслуживания и перевооружения небольшими группами — часто включающими призывников — при действиях с рассредоточенных площадок, таких как дороги и импровизированные взлетно-посадочные полосы, а не с традиционных авиабаз. Вся концепция самолета сосредоточена на поддержании боевых действий в сложных условиях, включая длительные периоды низких температур», — пишет портал.

TWZ приводит слова министра обороны Швеции Пала Йонсона, согласно которому JAS 39 Gripen специально создан для противостояния с превосходящим по численности противником, что, по мнению чиновника, «делает его крайне актуальным для Украины».

Вместе с JAS 39 Gripen украинская сторона, как отмечает TWZ, получит ракеты Meteor, по дальности сопоставимые с ракетами, запускаемыми Су-35.

«В совокупности появление истребителей Gripen и ракет [для них] Meteor стало бы одним из самых значительных улучшений для Воздушных сил Украины», — говорится в публикации.

С начала специальной военной операции шведский JAS 39 Gripen неоднократно назывался западными экспертами оптимальным западным истребителей, который могла бы получить Украина.

Так, в октябре 2024-го обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу счел шведский Saab JAS 39 Gripen идеальным истребителем для Украины. А в марте 2023-го специализированный портал Defense News заметил, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить Киеву западные страны, стал бы шведский JAS 39 Gripen.