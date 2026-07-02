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В России рассказали о перспективах борьбы с украинскими Gripen

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Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters.

ВС России будут бороться с украинскими истребителями Gripen ракетами Р-37М и Р-77М

Вооруженные силы (ВС) России будут бороться с украинскими истребителями Gripen ракетами Р-37М и Р-77М. О соответствующих перспективах рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что ракетами Р-37М и Р-77М вооружены российские истребители Су-35С. По данным канала, дальность Р-37М составляет более 230 километров, а Р-77М — 170 километров.

«Военная хроника» напоминает, что первые 16 самолетов Gripen украинская сторона от Швеции получит в 2027 году. «Однако и эти машины — в модификации MS-20, а поэтому могут применять дальнобойные ракеты воздушного боя MBDA Meteor с прямоточными воздушно-реактивными двигателями и дальностью более 170 километров с сохранением высоких скоростных и маневренных качеств», — говорится в публикации.

В июне военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заметил, что истребители Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины Швеция планирует начать в 2027 году, могут переносить немецкие ракеты Taurus, предназначенные для ударов вглубь России.

В мае издание TWZ заявило, что Gripen можно считать «лучшими истребителями» для противостояния Киева с Москвой.

Вместе с Gripen украинская сторона, как отметил портал, получит ракеты Meteor, по дальности сопоставимые с ракетами, запускаемыми Су-35.

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