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Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

НАТО планирует использовать ракеты LCM Mk2 и беспилотники DELUGE для прорыва ПВО России

НАТО планирует использовать тандем ракеты большой дальности LCM Mk2 и беспилотника DELUGE для подавления каналов радиолокационных станций (РЛС) и прорыва российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

По данным издания, дальность LCM Mk2, переносящей боевую часть массой 300 килограммов, составляет 1000 километров. Дальность дрона DELUGE — 500 километров, масса боевой части — 50 килограммов.

«Совместное применение LCM Mk2 и DELUGE формирует эшелонированный удар, при котором дроны-ловушки отвлекают и подавляют РЛС обнаружения и наведения, открывая окна для прорыва основных крылатых ракет через эшелонированную систему ПВО», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что тандем LCM Mk2 и DELUGE будет готов к массированному применению к 2030 году.

В июне газета «Известия» сообщила, что силы НАТО возле госграницы в Карелии недавно отработали прорыв российской ПВО, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране.

В октябре 2021-го американское издание 19FortyFive заметило, что война между Россией и странами НАТО может стать настоящим ужасом.

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Иран
Россия
США
Проекты
NATO
БПЛА
1 комментарий
№1
02.07.2026 05:07
Никакие средства поражения не достигают свох целей мнговенно, а ситуацию массового забоя каналов ПВО можно и должно однозначно интерпретировать как начало массированного нападения, а значит по заранее выработанным протоколам автоматически активировать ответный удар всем. ВООБЩЕ ВСЕМ. Но разумеется будет гораздо лучше самим упредить удар противника.
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