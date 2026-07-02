НАТО планирует использовать ракеты LCM Mk2 и беспилотники DELUGE для прорыва ПВО России

НАТО планирует использовать тандем ракеты большой дальности LCM Mk2 и беспилотника DELUGE для подавления каналов радиолокационных станций (РЛС) и прорыва российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военная хроника».

По данным издания, дальность LCM Mk2, переносящей боевую часть массой 300 килограммов, составляет 1000 километров. Дальность дрона DELUGE — 500 километров, масса боевой части — 50 килограммов.

«Совместное применение LCM Mk2 и DELUGE формирует эшелонированный удар, при котором дроны-ловушки отвлекают и подавляют РЛС обнаружения и наведения, открывая окна для прорыва основных крылатых ракет через эшелонированную систему ПВО», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что тандем LCM Mk2 и DELUGE будет готов к массированному применению к 2030 году.

В июне газета «Известия» сообщила, что силы НАТО возле госграницы в Карелии недавно отработали прорыв российской ПВО, использующий сценарии последней израильско-американской кампании в Иране.

В октябре 2021-го американское издание 19FortyFive заметило, что война между Россией и странами НАТО может стать настоящим ужасом.