ВСУ прикрыли американский БТР «шаром для хомяка»

ВСУ прикрыли БТР M113 антидроновым «шаром для хомяка»

Один из бронетранспортеров (БТР) M113 американского производства, которые передали ВСУ, прикрыли необычной антидроновой защитой. Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На корпусе транспортера закрепили гибкую решетку, которая прикрывает верхнюю полусферу. Округлый экран напоминает шар для хомяка. Ходовую часть M113 защитили резинотканевыми экранами.

Бронетранспортеры M113 выпускали с 1960 до 2007 года. Киев получил более тысячи БТР нескольких модификаций из США, Португалии, Испании и других стран. Корпус гусеничной машины состоит из листов алюминиевой брони толщиной до 44 миллиметров. Плавающий БТР получил двигатель мощностью 215 лошадиных сил.

В феврале российский БТР-22 представили на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Новая машина отличается от серийного БТР-82А компоновкой с размещением десанта в корме.