Стало известно о мировой премьере российского ОПК

Фото: Рособоронэкспорт
Фото: Рособоронэкспорт.

«Рособоронэкспорт»: БТР-22 станет мировой премьерой на выставке в Эр-Рияде

Бронетранспортер БТР-22, который будет представлен на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде в Саудовской Аравии с 8 по 12 февраля, станет мировой премьерой российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом ТАСС стало известно от компании «Рособоронэкспорт».

«Мировой премьерой станет новый российский бронетранспортер БТР-22, представленный на статической площадке World Defense Show 2026», — заявили в компании.

Там добавили, что новый БТР создан с учетом боевого опыта применения колесных машин, отличается новой компоновкой, повышенной баллистической защищенностью и взрывостойкостью.

Ранее госкорпорация «Ростех» в Telegram сообщила, что «Рособоронэкспорт» покажет бронетранспортер БТР-22 и боевой модуль «Баллиста» на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии.

В сентябре Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что новейший БТР-22 заметили на улицах белорусского города Гродно.

Страны
Саудовская Аравия
Компании
ОПК АО
Ростех
РОЭ
