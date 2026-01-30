Российскую «Баллисту» и БТР-22 покажут в Саудовской Аравии

«Ростех»: БТР-22 и модуль «Баллиста» покажут на выставке в Саудовской Аравии

Компания «Рособоронэкспорт» покажет бронетранспортер БТР-22 и боевой модуль «Баллиста» на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Экспонаты уже прибыли в Эр-Рияд. Среди них: бронетранспортер БТР-22, дистанционно управляемый боевой модуль "Баллиста", комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А"», — говорится в сообщении.

Также на выставке покажут несколько новинок, название которых не раскрывают.

БТР-22 — это глубокая модернизация бронетранспортера БТР-82А. Главным отличием новой модели стала компоновка с десантным отделением в кормовой части. Это позволило повысить удобство посадки и высадки десанта. У БТР-82А в корме находится двигатель.

Модуль «Баллиста» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ и противотанковые ракеты «Конкурс-М».

В сентябре на улицах белорусского города Гродно заметили БТР-22. Машину могли перебросить для участия в учениях «Запад-2025».