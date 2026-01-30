Войти
Lenta.ru

Российскую «Баллисту» и БТР-22 покажут в Саудовской Аравии

107
0
0
Кадр: Telegram-канал «Ростех»
Кадр: Telegram-канал «Ростех».

«Ростех»: БТР-22 и модуль «Баллиста» покажут на выставке в Саудовской Аравии

Компания «Рособоронэкспорт» покажет бронетранспортер БТР-22 и боевой модуль «Баллиста» на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Экспонаты уже прибыли в Эр-Рияд. Среди них: бронетранспортер БТР-22, дистанционно управляемый боевой модуль "Баллиста", комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-А"», — говорится в сообщении.

Также на выставке покажут несколько новинок, название которых не раскрывают.

БТР-22 — это глубокая модернизация бронетранспортера БТР-82А. Главным отличием новой модели стала компоновка с десантным отделением в кормовой части. Это позволило повысить удобство посадки и высадки десанта. У БТР-82А в корме находится двигатель.

Модуль «Баллиста» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ и противотанковые ракеты «Конкурс-М».

В сентябре на улицах белорусского города Гродно заметили БТР-22. Машину могли перебросить для участия в учениях «Запад-2025».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
2А42
БТР-82
БТР-82А
Конкурс
ПКТМ
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»