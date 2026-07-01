В России защитят дроны от помех

«Росэл» разработал помехозащищенную систему связи для дронов

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал помехозащищенную систему связи для беспилотников. Оборудование обеспечивает работу дрона в условиях радиоэлектронного противодействия, сообщила госкорпорация в Telegram.

Система построена на базе помехозащищенных радиомодемов. Оборудование создает стабильный канал для управления и обмена телеметрией, а также передачи видео в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Основное преимущество радиолиний нашей системы — адаптация по скорости и частоте передачи данных в совокупности с режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты», — сказал сотрудник холдинга Роман Чапкин. Оборудование может в режиме реального времени подстраиваться под условия помех и выбирать нужные частоты для стабильной работы.

Ранее в июне «Росэл» представил новые навигационные модули для беспилотников. Оборудование обеспечивает защиту от воздействия РЭБ.