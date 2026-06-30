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В России показали дистанционный «Корнет»

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Архивное фото. Фото: MOD Russia / X / Globallookpress.com
Архивное фото. Фото: MOD Russia / X / Globallookpress.com.

В России показали ПТРК «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-ЭМ» с пультом дистанционного управления показали на форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Холдинг представил выносную пусковую установку ПТРК с пультом, который может управлять сразу тремя «Корнетами». Система позволяет организовать круговую оборону. При этом оператор ПТРК работает из укрытия.

«Пульт для "Корнета" по изображению сам подсказывает оператору, какие цели наблюдаются. Он может различать танки, боевые машины пехоты, колесную технику», — говорится в сообщении. Также программное обеспечение комплекса может автоматически захватывать цели. Для ее поражения оператор должен перейти в боевой режим и нажать кнопку «пуск».

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили роботизированный комплекс «Варан» с пусковой установкой ПТРК «Корнет».

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Страны
Россия
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Корнет
Корнет-ЭМ
Тигр-М
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Высокоточные комплексы
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