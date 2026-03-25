Войти
Lenta.ru

Российский «Варан» в зоне СВО показался с «Корнетом»

250
0
0
Гусеничная платформа «Варан» способна тащить за собой до 1,5 т груза.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Российский НРТК «Варан» в зоне СВО показался с пусковой установкой ПТРК «Корнет»

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Варан» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) показался с пусковой установкой переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Видео публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».



Как пишет издание, роботизированная платформа производства научно-производственного центра «Сварог» имеет скорость хода до 50 километров в час и способна работать без подзарядки на дистанции до 10 километров.

В январе Минобороны России сообщило, что роботизированную платформу «Варан» задействовали не только в доставке продовольствия, но и в минировании и разминировании.

В сентябре военное ведомство рассказало, что на совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» оборону условного противника прорвали роботы.

В частности, при помощи робототехнических комплексов РТК-200, «Кабан», «Богомол» и FPV-дронов были проделаны проходы в минных полях. Для огневого поражения были задействованы роботы «Курьер», «Импульс» и «Варан», оснащенные боевыми модулями. Для поддержки действий роботов и подавления вражеских FPV-дронов использовались комплексы «Омич» и «Импульс» с системами радиоэлектронной борьбы. На перехват беспилотников неприятеля направлялись перехватчики «Елка».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
