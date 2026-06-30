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В России предложили способ борьбы с малоразмерными БПЛА

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia.

В России предложили для борьбы с малоразмерными БПЛА использовать РЛС 9С36

Бороться с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), атакующими нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), можно при помощи уже имеющихся средств войсковой противовоздушной обороны (ПВО), предложил Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отметило, что для обнаружения малоразмерных БПЛА можно использовать радиолокационную станцию (РЛС) 9С36, оснащенную телескопической мачтой, хорошо зарекомендовавшую себя в зоне проведения специальной военной операции.

«Заявляется, что подъем антенного поста на мачте обеспечивает прирост дальности обнаружения крылатых ракет на 45 процентов. В случае с малоразмерными беспилотниками этот показатель, вероятно, будет ниже, однако даже 20–30 процентов увеличения дальности при организации обороны таких объектов, как НПЗ, — это хороший результат», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Воевода вещает» допустил, что модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М можно использовать для борьбы с БПЛА.

В апреле «Военная хроника» заметила, что импровизированный зенитный ракетный комплекс на шасси грузовика «Урал», вооруженного авиационными ракетами, может показать хорошую эффективность при отражении массированных ударов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9С36 РПН
Як-130
Компании
ГАЗ Группа
НПЗ
Проекты
БПЛА
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