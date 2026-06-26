Российский Як-130М сочли самолетом для борьбы с БПЛА

Российский Як-130М с РЛС сочли самолетом для борьбы с беспилотниками

Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М можно использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника. Об этом пишет Telegram-канал «Воевода вещает».

В публикации сочли, что легкий боевой самолет с радиолокационной станцией (РЛС) является хорошим вариантом для перехвата тихоходных дронов-камикадзе.

Автор напомнил, что в составе Воздушно-космических сил России остается семь авиационных частей, которые эксплуатируют штурмовики Су-25. Он добавил, что эти самолеты подходят к завершению жизненного цикла, поэтому им требуется замена.

Ранее стало известно, что опытный образец Як-130М совершил первый полет. Самолет успешно выполнил полетное задание. Модернизированный Як-130 получил современную РЛС и комплекс вооружения с ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».