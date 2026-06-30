На Западе оценили боевой потенциал Як-130М

MWM: Самолет Як-130М с радаром сможет наносить высокоточные удары

Модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М, который получил радиолокационную станцию (РЛС), сможет наносить высокоточные удары по наземным целям. Боевой потенциал российского самолета оценило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что модернизация Як-130 направлена на повышение боевого потенциала учебной машины. «Усовершенствованный вариант, по-видимому, гораздо лучше подходит для выполнения боевых задач, включая операции "воздух-воздух", борьбу с беспилотниками и высокоточные ударные операции», — говорится в материале.

По словам автора, доработка самолета значительно сократила разрыв между Як-130М и конкурирующими платформами.

Як-130М получил радар БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К и новое оборудование связи. Также самолет несет бортовой комплекс обороны «Президент-С130».

Ранее в июне Telegram-канал «Воевода вещает» допустил, что легкий Як-130М с радаром — это хороший вариант для перехвата тихоходных дронов.