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В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

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Фото: Damir Sagolj / Reuters
Фото: Damir Sagolj / Reuters.

В КНДР испытали дальнобойную самоходную гаубицу калибра 155 миллиметров

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 155 миллиметров испытали в КНДР. Гаубица получила снаряд повышенной дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На испытаниях проведены анализ и оценка (…) точности снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки», — говорится в сообщении.

Новый боеприпас обеспечивает дальность выстрела до 65 километров. Дальнобойная САУ на гусеничном шасси на Западе получила обозначение M2018. 155-миллиметровую гаубицу разместили во вращающейся башне.

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что в КНДР модернизируют предприятия военно-промышленного комплекса, поскольку Северная Корея отказывается от тактики массированных площадных ударов.

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КНДР
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