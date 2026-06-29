В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

В КНДР испытали дальнобойную самоходную гаубицу калибра 155 миллиметров

Новую самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 155 миллиметров испытали в КНДР. Гаубица получила снаряд повышенной дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На испытаниях проведены анализ и оценка (…) точности снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки», — говорится в сообщении.

Новый боеприпас обеспечивает дальность выстрела до 65 километров. Дальнобойная САУ на гусеничном шасси на Западе получила обозначение M2018. 155-миллиметровую гаубицу разместили во вращающейся башне.

В мае Telegram-канал «Военный осведомитель» писал, что в КНДР модернизируют предприятия военно-промышленного комплекса, поскольку Северная Корея отказывается от тактики массированных площадных ударов.