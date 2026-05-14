Модернизацию ВПК КНДР объяснили «эпохой площадного чугуния»

Модернизацию ВПК КНДР связали с уходом «эпохи площадного чугуния»

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) КНДР модернизируют, поскольку Корейская народная армия отказывается от тактики массированных ударов, которые заменяют высокоточные атаки. Эволюцию военной промышленности объяснил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор обратил внимание на кадры репортажа Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Судя по опубликованным снимкам, Пхеньян модернизирует производство боеприпасов. Это связано с переходом на новые калибры артиллерии и появлением новых образцов стрелкового оружия. Современным системам, включая корабельные установки калибра 127 миллиметров и самоходные артиллерийские установки (САУ) калибра 155 миллиметров, нужны боеприпасы новых стандартов.

«А эпоха "площадного чугуния", изготовленного по "мобилизационным технологиям", продолжает уходить в прошлое», — резюмировал канал.

Ранее в мае стало известно, что новая САУ КНДР сможет поражать цели на дальности более 60 километров. Установка, которая на Западе получила обозначение M2018, оснащена орудием калибра 155 миллиметров.