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В России захотели уничтожить авианосцы подводными дронами

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Конструкторское бюро (КБ) «Рубин»
Конструкторское бюро (КБ) «Рубин».
Источник изображения: Евгений Одиноков / РИА Новости

ОСК и «Рубин» разработают технологию уничтожения авианосцев подводными дронами

Специалисты Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и конструкторского бюро (КБ) «Рубин» захотели уничтожать авианосные группы противника роями подводных дронов. Организации разрабатывают технологию управления группами подводных аппаратов, передает РИА Новости.

Заместитель гендиректора КБ «Рубин» Андрей Баранов рассказал, что работа над беспилотными системами идет очень активно. По его словам, искусственный интеллект позволяет применять стаи беспилотников под водой.

«Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника», — сказал Баранов.

Представитель КБ напомнил, что ранее представленные подводные дроны «Клавесин» и «Суррогат» — это крупные автономные аппараты монодействия, которые можно отнести к беспилотным подлодкам.

В октябре 2025 года стало известно, что в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
Авианосец
БПЛА
Ядерный щит
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