Эстония получила первый зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

22 июня 2026 года на эстонской авиабазе Эмари состоялась церемония передачи вооруженным силам Эстонии первого поставленного им зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense (входящей в состав группы Diehl). Всего Эстония в рамках совместного соглашения с Латвией от сентября 2023 года заказала три комплекта ЗРК IRIS-T SLM стоимостью 400 млн евро, что стало крупнейшим оборонным контрактом в истории Эстонии на тот момент. Поставка двух других комплектов ЗРК IRIS-T SLM Эстонии ожидается в 2027 году.

Церемония передачи вооруженным силам Эстонии первого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense. Эмари, 22.06.2026 (с) RKIK

Комплект комплекса IRIS-T SLM для Эстонии включает подвижный командный пункт ТОС, РЛС Hensoldt TRLM-4D и три подвижные пусковые установки вертикального пуска.

Закупка ЗРК IRIS-T SLM осуществляется Эстонией и Латвией совместно при координирующей роли Государственного центра оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK). Эстония и Латвия подписали меморандум о совместных закупках систем ПВО средней дальности в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде, посчле чего в июле 2022 года RKIK подписал соглашение с министерством обороны Латвии о начале совместных закупок. Правительство Эстонии выделило средства на закупку ЗРК средней дальности в сентябре 2022 года. Эстония планировала получить первый ЗРК IRIS-T SLM в 2025 году, но в итоге поставка была произведена с опозданием примерно на год.

Латвия в рамках данной закупки заказала также три комплекта ЗРК IRIS-T SLM. По ряду сообщений, стоимость латвийского контракта составляет 600 млн евро. Получение Латвией первого комплета ЗРК ожидается до конца 2026 года.

"IRIS-T - это система ПВО средней дальности, доказавшая свою эффективность на Украине, и которая выводит нашу противовоздушную оборону на новый уровень и дает нам возможность воздействовать на противника значительно дальше и выше, чем имеющиеся системы малой дальности. Война на Украине ясно показала, что сильная противовоздушная оборона является центральной частью национальной обороны, необходимой для защиты нашего народа, вооруженных сил и жизненно важной инфраструктуры", - заявил на церемонии получения первого комплекта ЗРК министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Разработанный Diehl Defense при финансировании германского министерства обороны по контракту 2007 года, ЗРК IRIS-T SLM использует специально разработанную зенитную управляемую ракету с дальностью до 40 км и досягаемостью по высоте до 20 км, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения выпускаемой Diehl Defense управляемой ракеты IRIS-T класса "воздух-воздух" малой дальности. Ракета комплекса IRIS-T SLM использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке. Масса ракеты с транспортно-пусковым контейнером составляет 280 кг. В состав комплекса входят командный пункт TOC (Tactical Operations Centre), подвижная РЛС обнаружения и целеуказания Saab Giraffe 4A или Hensoldt TRML-4D с АФАР и три подвижные вертикальные пусковые установки по восемь ракет на каждой. Все элементы комплекса выполняются на шасси военных автомобилей Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) HX (8x8).

Эстония стала четвертым фактическим получателем ЗРК IRIS-T SLM после Египта (стартового заказчика), Украины и германского Бундесвера. Всего к настоящему времени комплекс заказан 11 странами.

Церемония передачи вооруженным силам Эстонии первого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense. Эмари, 22.06.2026 (с) RKIK