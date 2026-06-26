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«Роскосмос» рассказал о рекордном российском двигателе

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Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

«Роскосмос»: Ракетный двигатель РД-0124 расходует килограмм топлива за 6 минут

Ракетный двигатель РД-0124 расходует всего килограмм топлива за шесть минут. О рекордном показателе силового агрегата в Telegram напомнила госкорпорация «Роскосмос».

«Двигатель РД-0124 создает тягу в 1 килограмм-силу на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего 1 килограмм топливной массы», — заявили в госкомпании.

Там отметили, что модификации РД-0124 применяются в ракетах «Ангара» (РД-0124А) и «Союз-5» (РД-0124МС), а удельный импульс РД-0124МС в пустоте составляет 361 секунду, что «можно считать рекордным показателем среди всех ракетных двигателей в мире, работающих на топливе жидкий кислород — углеводородное горючее».

Ранее «Роскосмос» сообщил, что Конструкторское бюро химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124.

Также в июне гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что пусковые услуги среднетяжелой ракеты «Союз-5» нужно сделать сервисом.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-0124А
Компании
КБХА
Роскосмос
Проекты
Союз-5 РН
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