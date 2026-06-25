В России в 600-й раз провели огневой пуск РД-0124

КБ химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124

Конструкторское бюро (КБ) химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«600-й огневой пуск кислородно-керосинового ракетного двигателя семейства РД-0124/РД-0124А проведен в Конструкторском бюро химавтоматики», — говорится в публикации.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что пусковые услуги среднетяжелой ракеты «Союз-5» нужно сделать сервисом.

Также в июне вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что у новой российской среднетяжелой ракеты «Союз-5» хорошее соотношение грузоподъемности и стоимости пусковой услуги.

Двигатели семейства РД-0124 получают российские ракеты «Союз-2», «Союз-5» и «Ангара».