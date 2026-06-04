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Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

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Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

Мантуров: У «Союза-5» хорошее соотношение грузоподъемности и стоимости пусковой услуги

У новой российской среднетяжелой ракеты «Союз-5» хорошее соотношение грузоподъемности и стоимости пусковой услуги. Об этом первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил газете «Коммерсантъ».

По его словам, стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки у «Союза-5» на треть ниже, чем у «Союза-2.1». «Это позволяет нам в рамках работ по созданию ракеты с многоразовой ступенью предложить рынку современный носитель с хорошим соотношением грузоподъемности и стоимости пусковой услуги», — сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что «Союз-5» позволяет России и Казахстану совместно развивать потенциал космодрома Байконур.

Ранее глава администрации города Байконур Константин Бусыгин заявил, что на российской ракете «Союз-5» с космодрома Байконур можно было бы в будущем запускать пилотируемые миссии.

В мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую среднетяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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