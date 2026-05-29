Войти
Lenta.ru

Казахстан оценил перспективы сотрудничества с Россией в космонавтике

190
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Токаев: «Байтерек» дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной

Казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Реализация совместного проекта "Байтерек", включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя "Сункар" — "Союз-5", открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг», — сказал глава государства после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее издание «Ак Жайык» сообщило, что российская компания «Главкосмос» поучаствует в конкурсе на создание казахстанского спутника KazSat-3R.

Также в мае заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российскую средне-тяжелую ракету «Союз-5» второй раз планируется запустить с космодрома Байконур в 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 04:00
  • 5
Еще один модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 29.05 03:52
  • 2
Российские ученые создали защиту зданий от ударов БПЛА весом до 250 кг
  • 29.05 03:42
  • 5
Всеми силами: как ВС России ответили на теракт в Старобельске
  • 29.05 03:21
  • 6
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
  • 29.05 02:51
  • 1
Броневики З-СТС "Ахмат" "Африканского корпуса" получили легендарные ДШК
  • 29.05 02:45
  • 1
ВВС США просят вдвое увеличить финансирование разработки новой МБР Sentinel
  • 29.05 02:18
  • 1
Названо идеальное орудие для отстрела дронов
  • 28.05 23:57
  • 1
Слышу дрон: какие новинки представили на выставке «Экипировка» в Москве
  • 28.05 23:21
  • 1
Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе
  • 28.05 23:13
  • 1
На видео показали, как иранская ПВО ракетой пыталась сбить F-35 США
  • 28.05 23:09
  • 1
Российская замена американскому «Старлинку» массово пошла в зону СВО
  • 28.05 22:59
  • 1
В США раскритиковали Су-57Д
  • 28.05 22:49
  • 1
В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км
  • 28.05 22:47
  • 1
Россия опередила конкурентов в создании необитаемых боевых модулей
  • 28.05 21:26
  • 0
Комментарий к "Политический парадокс"