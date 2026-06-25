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Названа дата запуска российского преемника «Хаббла»

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Фото: Andrzej Olchawa / wikipedia
Фото: Andrzej Olchawa / wikipedia.

НПО Лавочкина: Новый космический телескоп «Спектр-УФ» запустят 24 октября 2031 года

Новый космический телескоп «Спектр-УФ», который станет российским преемником американской орбитальной обсерватории Hubble («Хаббл»), планируется запустить 24 октября 2031 года. Соответствующую дату назвал представитель Научно-производственного объединения (НПО) имени Семена Лавочкина Александр Шаханов. Об этом сообщает ТАСС.

«С января 2027 года, то есть примерно через полгода, мы планируем приступить к разработке рабочей документации на те части, которые касаются выведения и наземного комплекса», — сказал руководитель.

По его словам, телескоп, который должен прослужить минимум до 23 октября 2036 года, выведет ракета «Ангара-А5М» с разгонным блоком «Персей».

В октябре директор Института космических исследований Российской академии наук (РАН) академик Анатолий Петрукович сообщил, что космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2031 году.

В октябре 2023-го директор Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские.

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