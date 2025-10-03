Войти
В РАН подтвердили сроки запуска «Спектра-УФ»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

ИКИ РАН: Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2031 году

Космическую обсерваторию «Спектр-УФ» планируется запустить в 2031 году. Соответствующие сроки ТАСС подтвердил директор директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) академик Анатолий Петрукович.

По его словам, за проект отвечает Институт астрономии РАН, тогда как ИКИ «принимает большое участие с точки зрения бортовой аппаратуры».

Петрукович добавил, что в 2026 году ИКИ РАН начинает работать над космическим аппаратом «Спектр-РГН», который должен стать наследником «Спектра-РГ». «Цель проекта — научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов», — уточнил академик.

Петрукович заметил, что «Спектр-РГ», срок активного существования которого приближается к концу, сможет еще много лет проработать. «Состояние аппаратуры на борту тоже достаточно хорошее — мы с оптимизмом прогнозируем, что он еще достаточно долго проживет», — сказал ученый.

В сентябре президент РАН Геннадий Красников сообщил, что российский космический телескоп «Спектр-УФ» запустят через шесть лет.

В октябре 2023-го директор Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские.

