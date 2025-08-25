Войти
Lenta.ru

Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

476
0
+1
Фото: NASA TV / Reuters
Фото: NASA TV / Reuters.

Красников: Телескоп «Спектр-УФ» запустят в 2031 году, он заменит «Хаббл»

Российский космический телескоп «Спектр-УФ» запустят через шесть лет — в 2031 году, он заменит американский Hubble («Хаббл»), пообещал в интервью газете «Известия» президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Этот масштабный проект предназначен для изучения Вселенной, исследования черных дыр, гамма-всплесков, нейтронных звезд и других космических объектов», — считает ученый.

По его оценке, а также в рамках федерального проекта «Космос» планируется запуск космической обсерватории «Спектр-М», которая должна работать в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, в частности, для изучения экзопланет, и аппарата «Спектр-РГН» для исследований квазаров.

Для исследований Солнца создаются космические аппараты «Резонанс» и «Арка». Первый займется изучением влияния солнечного ветра на земные магнитосферу и ионосферу. Второй предназначен для детального изучения поверхности светила, в частности, солнечных пятен.

В октябре 2023-го директор Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил, что иностранные комплектующие на перспективной космической обсерватории «Спектр-УФ» замещены на российские.

В октябре того же года научный руководитель института Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029-м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России