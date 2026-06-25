США впервые на высшем уровне протестировали лазерное оружие

Axios: Руководство Пентагона впервые в истории наблюдало за испытаниями лазерного оружия

Руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за испытаниями лазерного оружия. Об этом сообщает портал Axios.

«Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытания была протестирована мобильная система направленной энергии мощностью 20 кВт LOCUST от компании AeroVironment. Такое оружие, пока не получившее широкого распространения, рассматривается как относительно дешевое средство борьбы с дронами.

Ранее Пентагон захотел доверить поиск беспилотников врага искусственному интеллекту (ИИ). Утверждается, что ведомство ищет решение для повышения эффективности борьбы с дронами.