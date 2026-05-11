Пентагон доверит поиск вражеских дронов ИИ

Минобороны США захотело доверить поиск беспилотников врага искусственному интеллекту (ИИ). Пентагон ищет решение для повышения эффективности борьбы с дронами, пишет Defense News.

Военные хотят получить систему для автоматизированного наведения на цель в рамках проекта C-UAS Close-In Kinetic Defeat Enhancement. Пентагон рассматривает разработки на основе ИИ и машинного зрения, которые смогут обнаруживать и распознавать угрозы быстрее человека. Ведомство будет принимать заявки до 15 мая.

Первая фаза проекта предполагает создание модернизированных дистанционно управляемых боевых модулей. В частности, ИИ могут использовать на модулях CROWS, которые устанавливают на бронетехнику. Минобороны хочет обеспечить существующим системам возможность эффективно противостоять дронам первой и второй группы. Это аппараты весом менее 25 килограммов. Модуль должен автономно обнаруживать цель на расстоянии более 600 метров, а дальность поражения должна составлять минимум 100 метров.

Оружие, которое можно будет применять на подвижных морских и наземных платформах, Пентагон будет рассматривать на второй фазе проекта, а третья фаза подразумевает создание антидроновой системы прицеливания для стрелкового оружия.

В январе конструкторское бюро «Талламхо» сообщило об испытаниях блока управления для самонаводящихся турелей на базе ИИ.