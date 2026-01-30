Войти
Lenta.ru

В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

112
0
0
Кадр: Telegram-канал «КБ «ТАЛЛАМХО»
Кадр: Telegram-канал «КБ «ТАЛЛАМХО».

КБ «Талламхо»: В России испытали блок управления для турелей на базе ИИ

В России испытали блок управления для самонаводящихся турелей на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо».

«Отличие заключается в том, что у нас кроме ручного управления используется еще два режима: полуавтоматический режим, когда захват цели производит искусственный интеллект, а огонь открывает оператор, а также полностью автономный режим, когда турель сама ведет работу», — рассказали в КБ.

Там уточнили, что изделие «Ронин-3» могут получать пикапы и наземные роботизированные платформы, что позволит, в частности, сберечь личный состав. Кроме того, как добавили в КБ, система в ряде случаев позволяет работать в ночное время.

В сентябре агентство со ссылкой на «Талламхо» сообщило, что в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять оптические детекторы дронов «Малик-6».

В июне ТАСС со ссылкой на КБ рассказывало, что оснащенную ИИ турель «Ронин-2», созданную для уничтожения дронов, апробируют в зоне СВО до конца 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"
  • 29.01 23:24
  • 0
Комментарий к "В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему"
  • 29.01 22:56
  • 13880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.01 21:03
  • 2
Пашинян рассказал о результатах выхода Армении из ОДКБ
  • 29.01 17:49
  • 2
США увязали гарантии безопасности Украине со сдачей Донбасса (The Times, Великобритания)
  • 29.01 17:40
  • 2
Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist
  • 29.01 07:21
  • 1
ОДК готова к серийному производству двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолетов Ил-114-300
  • 29.01 03:45
  • 1
В Иран прибыл российский «Опустошитель»
  • 29.01 03:02
  • 1
Почему Соединенные Штаты так заинтересованы в контроле над так называемым Зангезурским коридором? (infoBRICS, Китай)
  • 28.01 22:10
  • 0
Комментарий к "В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков"
  • 28.01 20:09
  • 1
Комментарий к "В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»"
  • 28.01 15:45
  • 1
Гиперзвук под контролем: в России создали сверхбыстрый датчик для самолетов будущего
  • 28.01 13:36
  • 5
В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»